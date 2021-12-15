MİT ve TSK'dan Gara'da ortak operasyon
Kaynak: AA
MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre,13 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenlendi.
MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.