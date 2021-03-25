MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Türkiye'ye getirildi

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25 Mart 2021 Perşembe 17:20:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 17:20:00

MİT ve Emniyetten ortak operasyon: İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp Türkiye'ye getirildi

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2 FETÖ firarisi daha yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC'den Türkiye'ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Türkiye'ye getirildi.

AA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı 17 Mart'ta, hakkında Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı suçtan tutuklama kararı verilen Ayşe Özalp 24 Mart'ta KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İsmail Okkalı'nın, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasında "örgüte ev temin eden" kişilerden olduğu belirtildi.

Etiketler : mit emniyet fetö operasoyn
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