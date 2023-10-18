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18 Ekim 2023 Çarşamba 17:51:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 17:51:00

MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! Terörist Şirin Tokpınar İstanbul'da yakalandı

Kaynak: AA

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Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı.

AA'da yer verilen habere göre, güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet birimleri, Tokpınar'ın Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tokpınar'ı operasyonla İstanbul'da gözaltına aldı.

Başta Norveç olmak üzere, PKK/KCK'nın Avrupa'da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Tokpınar, terör örgütü adına para toplama ve aktarma faaliyetleri de yürütüyordu.

Etiketler : MİT OPERASYON TERÖR ÖRGÜTÜ
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