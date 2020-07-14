14 Temmuz 2020 Salı 10:21:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 10:21:00
MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ortak DEAŞ operasyonu
MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda Irak uyruklu 18 şüpheli yakalandı.
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- MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ortak DEAŞ operasyonu