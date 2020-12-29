MİT tırlarının durdurulması davasında verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı
MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu belirtildi.
MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.
MİT tırları davasının gerekçesinden: "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır."
Gerekçeli kararda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu belirtildi.
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