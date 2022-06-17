VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
MİT tespit etti, SİHA'lar vurdu
Kritik asgari ücret görüşmesi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 17 Haziran
Her 5 kadından biri HPV virüsü taşıyor
Karnede yüksek ödül, ceza ile aynı etkiyi yapıyor
Sabun otu çayı romatizma ağrısını dindiriyor
Bakan Çavuşoğlu'nun Balkan turu başladı
Polise yumruk atan vekil ile ilgili fezleke TBMM'ye gönderildi
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Mariupol vahim durumda
Sağlıkçılara mali hak düzenlemesi yasalaştı
Bahçeli: Üniversite sınavı yakın bir gelecekte kaldırılacak
Başkan Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile görüştü
Almanya'da tüketici ve sanayicilere gazda tasarruf çağrısı
Ankara'da YKS tedbirleri alındı
Başkan Erdoğan'dan şehit Kadir Kemik'in ailesine taziye mesajı
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
Yangın söndürme uçaklarının bakımları tamam
Taksimetreyi erken açtı, duruma itiraz eden yolcuya yumruk attı
1 gram altın kaç lira oldu? İşte 16 Haziran tarihli altın fiyatları
NATO'dan Türkiye'nin Ukrayna tahılının ihracı için çabalarına övgü
Yoğunluğu çözemeyen Amsterdam Havalimanından tazminat talebi
Veba hastalığının kökeni keşfedildi
AP'den Avrupa Birliği Komisyonu'na mektup: Yunanistan'ı uyarın
17 Haziran 2022 Cuma 07:42:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 07:42:00

MİT tespit etti, SİHA'lar vurdu

ABONE OL

Toplantı halindeki teröristler vuruldu! Sincar'da teröristlerin toplantı halinde olduğu ve sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki nokta operasyonları devam ediyor. Sincar'da teröristlerin toplantı halinde olduğu ve sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar 2014'te DEAŞ saldırılarına maruz kaldı. Ardından Terör örgütü PKK tarafından işgal edildi.

PKK terör örgütünün varlığının bitirilmesi için 9 Ekim 2020'de Bağdat hükümeti ve Erbil'deki bölgesel yönetim arasında anlaşma imzalandı. Ancak anlaşma sahaya yansımadı, terör örgütü PKK/YBŞ bölgeden temizlenemedi.

Sincar, yaklaşık 3 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip. Türkiye'ye 100, Suriye'ye ise 50 kilometre uzaklıkta. Terör örgütünün bölgedeki varlığı Türkiye'nin güvenliği için büyük tehdit.

MİT TESPİT ETTİ SİHA'LAR VURDU

MİT, Sincar'da PKK/YBŞ'nin karargah olarak kullandığı sözde Demokratik Halk Meclisi Binası'nı belirledi. PKK'ya lojistik ve eleman aktarımı bu binadan yapılıyordu.

Terör örgütü mensuplarının toplantı halinde olduğu an öğrenildi. Binanın önce uydu üzerinden koordinatları çıkarıldı. 15 Haziran'da SİHA'lar havalandı, sözde meclis binası üst üste iki atışla vuruldu.

Nokta operasyonda 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. İçlerinde Kandil'den geldikleri değerlendirilen sözde üst düzey teröristlerin de olduğu öğrenildi.

MİT VE TSK'DAN ORTAK OPERASYONLAR

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'a ilk operasyonu bu değildi. Daha önceki operasyonlarda da terör örgütüne üst düzey darbe vurmuştu.

21 Ocak'ta PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvetler sorumlusu Sileman Şemo Yusuf aracında etkisiz hale getirildi.

YBŞ'nin sözde genel sorumlusu Hasan Said Hasan da MİT'in nokta operasyonu ile Ağustos 2021'de etkisiz hale getirilmişti.

HALK PKK KARŞITI GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Terör örgütü PKK/YBŞ bölgedeki sivillere de yaşam hakkı tanımıyor. Yüzlerce köy işgal altında. Ezidiler yoğunlukta olmak üzere bölge halkı, evlerini terk ederek başka bölgelere kaçmak zorunda kaldı.

Sincarlılar, evlerine dönecekleri günün umuduyla yaşıyor. Zaman zaman teröristlerle, siviller arasında arbede yaşanıyor.

Geçtiğimiz ay Duhok'a bağlı Baedre nahiyesinde bir araya gelen halk, PKK karşıtı gösteri düzenledi. Siviller, PKK/YBŞ'nin Sincar'dan silineceği günü bekliyor.

Etiketler : Milli İstihbarat Teşkilatı PKK/YBŞ Sincar
Kozmik coşku

Kozmik coşku
Oğlunu askere yolcu etti

Oğlunu askere yolcu etti
Bollywood yıldızı İstanbul'da

Bollywood yıldızı İstanbul'da
Oğullarıyla reklamda

Oğullarıyla reklamda
12 yaşına bastı

12 yaşına bastı
Tatil hazırlığı

Tatil hazırlığı
Yazın da ekrana gelecek

Yazın da ekrana gelecek
Ekranların yeni ikilisi

Ekranların yeni ikilisi
Ayrılıklar medeni olmalı

Ayrılıklar medeni olmalı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX