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05 Mayıs 2023 Cuma 09:47:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 09:47:00

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusunu Gara'da etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı.

Terörist Seven'in 2015'te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldığı, 2015 Şubat ayı öncesinde ise sözde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde bulunduğu belirlendi.

Seven'in Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD ile DEAŞ arasındaki çatışmaları protesto amacıyla Türkiye'deki sokak eylemlerine katıldığı da öğrenildi.

Terörist Seven, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra düzenlediği eylemler ve lojistik faaliyetlerdeki rolü nedeniyle MİT tarafından takibe alındı.

MİT, düzenlediği nokta operasyonu ile terörist Seven'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.

Etiketler : mit terör örgütü pkk kck neçirvan seven
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