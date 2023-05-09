Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'den ve Irak'tan, güvenlik güçlerine ve sınır illerine yönelik eylemlerinde, terörist Okan'ın projesini ve imalatını yaptığı dronlar kullanıldı.

Şırnak şehir merkezine 2018'de, Diyarbakır ve Batman Havaalanı'na 2021'de dronla yapılan saldırıları yönettiği belirlenen terörist Okan, MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

Bölgedeki güvenlik güçlerine yönelik eylemlerde yer alan terörist Tekin Okan'ın Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği belirlendi.

Terör örgütüne 2010'da katıldığı, 2011'de Irak'ın kuzeyine geçtiği ve Türkiye'ye karşı kullanılacak hava araçlarının geliştirilmesi çalışmalarını yönettiği tespit edilen terörist Tekin Oran, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.