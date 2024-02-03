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03 Şubat 2024 Cumartesi 20:08:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 20:08:00

MİT Başkanı Kalın'dan Hamas'la kritik temas

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldü.

Görüşmede ayrıca, Filistin halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.

Etiketler : MIT Ibrahim Kalın Hamas Ismail Haniye görüşme
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