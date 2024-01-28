MİT Başkanı Kalın Barzani ile görüştü

MİT Başkanı Kalın Barzani ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Bağdat ziyaretinden sonra Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanısıra ITC Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salih ile görüştü.

Görüşmelerde bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK terörü ile etkin mücadele konuları ele alındı.

Görüşmelerde Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulandı.