VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Astronot Gezeravcı Muşlu öğrencilerin "propolis" deneyine başladı
ABD üssüne saldırı: Ölü ve yaralılar var!
Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk'u ziyaret edecek
MİT Başkanı Kalın Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Muhammed Tunahan Evcin'in ailesini ziyaret etti
İsrailliler, insani yardımların Gazze'ye girişine engel olmaya çalışıyor
28 Ocak 2024 Pazar 19:45:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 19:45:00

MİT Başkanı Kalın Barzani ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Bağdat ziyaretinden sonra Erbil'de temaslarda bulundu. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mesut Barzani, Mesrur Barzani ve Erşat Salih ile görüştü. Görüşmelerde Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Bağdat ziyaretinden sonra Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanısıra ITC Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salih ile görüştü.

Görüşmelerde bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK terörü ile etkin mücadele konuları ele alındı.

Görüşmelerde Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulandı.

Etiketler : MİT Başkanı İbrahim Kalın Erbil görüşmeleri Kalın Bağdat Terörle Mücadele
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Doğal güzeller

Doğal güzeller

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX