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12 Ekim 2023 Perşembe 23:44:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 23:44:00

Mısır'dan taraflara müzakere çağrısı

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerilime ilişkin taraflara müzakere çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderilmesi konusunda kararlı olduklarını belirterek, çatışmanın taraflarına "müzakere yoluna dönmeleri" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Sisi, başkent Kahire'de askeri öğrencilerin mezuniyeti ve 6 Ekim Savaşı'nın 50. yılı münasebetiyle düzenlenen törende konuştu.

Barışa götürmeyen her çatışmanın beyhude olduğunu söyleyen Sisi, "Tüm tarafları akıl ve sağduyuyu üstün tutmaya, üst düzey itidal göstermeye, sivil, kadın ve çocukları intikam döngüsünden uzaklaştırmaya ve müzakere yoluna dönmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Sisi, İsrail bombardımanı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Ülkesinin tüm imkanlarıyla uluslararası ve bölgesel taraflarla koordinasyon içinde, kayıtsız-şartsız arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade eden Sisi, şunları kaydetti:

"Gerilimin kontrol altına alınması, çatışmaların durdurulması ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının acılarının hafifletilmesi için büyük çaba harcıyoruz ve görüşmelerimiz devam ediyor."

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 32 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 600 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Etiketler : müzakere çağrısı gerilim İsrail-Filistin
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