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14 Ekim 2023 Cumartesi 17:46:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 17:46:00

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: Filistin konusunda Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz

Kaynak: AA

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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, "Filistinliler üzerindeki ciddi insani etkilerin üstesinden gelmek için çalışmanın önemi konusunda Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz." dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kahire'de görüştü.

"Filistin konusunda Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz" diyen Şukri, şunları söyledi:

"Filistinliler üzerindeki ciddi insani etkilerin üstesinden gelmek için çalışmanın önemi konusunda Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz. Bu krizin sona ermesi için çalışıyoruz."

Şukri, İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın askeri operasyonlara doğru kaymasının, Filistin halkının meşru haklarının elde edilememesi nedeniyle ortaya çıktığının altını çizdi.

FİLİSTİN'DE İSRAİL ŞİDDETİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Etiketler : hakan fidan samih şukri türkiye mısır filistin
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