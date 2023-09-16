Minik kalbe büyük dokunuş

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16 Eylül 2023 Cumartesi 08:36:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 08:36:00

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Nadir görülen 'Chediak Higashi Sendromu' ile doğan 2,5 yaşındaki Lina, hiç tanımadığı birinin kök hücresiyle hayata tutundu.

Nadir görülen 'Chediak Higashi Sendromu' ile doğan 2,5 yaşındaki Lina, hiç tanımadığı birinin kök hücresiyle hayata tutundu. Önce kemoterapi görüp ardından ilik nakli olan Lina, naklin üzerinden 2 yıl geçtiğinde tamamen iyileşecek.

TÜRKÖK SAYESİNDE BULUNDU

Bağışıklık sistemi yetersizliğinden kaynaklanan ve nadir görülen "Chediak Higashi Sendromu" ile doğan 2,5 yaşındaki Lina Gök, sık enfeksiyon atakları geçirdiği ölümcül hastalığını, hiç tanımadığı birinin Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezine (TÜRKÖK) bağışladığı kök hücre sayesinde yendi. Anne Esengül Gök, "Donör bulunması muhteşem bir haberdi. 'Acaba bulunur mu?' diye kafamızda hep soru işareti vardı. Şükürler olsun Lina iyi, tedavisi olumlu sonuç verdi" dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DÜZELDİ

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi İdari Sorumlusu Prof. Dr. Suar Çakı Kılıç, Lina'ya da 8 ay önce nakil yaptıklarını, artık bağışıklık sisteminin yaşıtlarındaki kadar olmasa da hastalığına göre çok daha iyi hale geldiğini dile getirdi. Kılıç "Lina'nın aile içi vericisi yoktu. TÜRKÖK'e onu hiç tanımayan, hiç bilmeyen bir kişinin tamamen kendi isteğiyle verdiği kök hücresi sayesinde hayata döndü" şeklinde konuştu.

Etiketler : Nadir görülen Chediak Higashi Sendromu Lina
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