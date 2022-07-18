Milyonlarca öğrencinin gözü Beştepe'de! Kabine toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Kabine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.30'da toplandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, üniversite mezunlarının KYK borçları hakkında, "KYK borçlarıyla ilgili açıklamayı ilk kabine toplantısından sonra yapacağız, gençlerimizi faize kurban etmeyiz" demişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili kapsamlı çalışmasını tamamladı. KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı. 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da CNN TÜRK yayınında "Biz hiçbir konjektöre öğrencilerimizi feda etmeyiz. Her şey hazır, Kabine toplantısı sonrası gençlerimizle ilgili müjdeleri cumhurbaşkanımız açıklayacak. Gençlerimizi fırsatçılığın malzemesi haline getirmeyiz. Gençlerimizin ve ailelerin mutluluğu önemli" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.
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