VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni rota Türkiye!
TEKNOFEST Azerbaycan için Geri Sayım Başladı, Son 30 Gün
Başkan Erdoğan maske kararını açıkladı
Sınırları zorlayan rolleri seviyor
Barış'ın en yakın arkadaşını canlandıracak
Tatil açılışını Bali'de yaptı: Tüm yaz gezip eğlenecek
Bozkır delicesi 2 yılda 13 ülkeyi dolaştı
Hurdalardan mini traktör yaptı
Fakültede ramazan pidesi mesaisi
73 yaşında okuma yazma öğrendi
Yürekten anne!
Bu otun kilosu bin lira
Gözler Bilim Kurulu'na çevrildi!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!
İşte İMECE'nin yolculuk tarihi
Tarım sektörü, çiftçi ve girişimciye verilecek 1,1 milyar lira hibe desteğinden memnun
Ramazan Bayramı tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Çernobil nükleer felaketi 36. yılında Rusya-Ukrayna savaşıyla yeniden hatırlandı
Çernobil nükleer felaketi 36. yılında Rusya-Ukrayna savaşıyla yeniden hatırlandı
Motorlu kara taşıtları 2020'de 300,6 milyar kilometre yol katetti
8 bin kişilik koro
Askerlik yaptığım yerlerde film çektik
Sosyal medyadan keşfedildim
Türkiye'de 3 konser
26 Nisan 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 15:36:00

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bakan Bilgin: En düşük emekli maaşı artacak

ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli maaşlarında artış yapacaklarını söyleyerek tarih verdi. Bilgin, "En düşük emekli maaşı artacak. Temmuz ayında sürprizimiz var. 1 Mayıs'ta açıklayacağım." dedi.

Bakan Bilgin, A Haber'in sorularını yanıtladı. "Temmuz ayında sürprizimiz olacak. En düşük emekli maaşında artışa gidilecek" diyen Bakan Bilgin herhangi bir rakam paylaşmadı. Bilgin 1 Mayıs'ta yapacağı konuşmada bunu duyuracağını dile getirdi.

"YENİDEN ARTIŞ YAPILACAK"

Yıl başında yapılan yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı bin 500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Yıl ortasında yeniden bir artış yapılacak.

'Enflasyon üzerinden bir hesaplama mı yapılacak' sorusuna Bakan Bilgin, "Elbette içinde enflasyon olacak. Ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek bir düzenleme, çok ciddi bir rahatlama yaratacak" ifadesini kullandı.

Bakan Bilgin özellikle son günlerde emekli ikramiyeleri üzerinden yapılan tartışmaya değindi. Bakan Bilgin, "Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı.

Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak" dedi. Bilgin yaklaşık 800 bin kişiyi ilgilendiren bir düzenleme olduğunun da altını çizdi.

Etiketler : EMEKLİ MAAŞ ZAM BAKAN BİLGİN
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Monica Bellucci rüzgarı

Monica Bellucci rüzgarı
Aşkta yüzü güldü

Aşkta yüzü güldü
Eğlenceli set

Eğlenceli set
‘Bir Zamanlar Çukurova'da bebek sevinci

‘Bir Zamanlar Çukurova'da bebek sevinci
Gençlik dizisinde

Gençlik dizisinde
Kızının adı Ela olacak

Kızının adı Ela olacak
Teklisinin yapımcısı

Teklisinin yapımcısı
'Canıma Minnet'i yorumladı

'Canıma Minnet'i yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER