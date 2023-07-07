Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu!

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu!

Hükümetin emeklilere yapacağı zam oranı netleşti. Buna göre memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 25 zam alacak.

Düzenleme, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek. Açıklanan yüzde 17,55 zam oranı ek teklif ile yüzde 25'e yükseltilecek. Bu orandan EYT'liler yararlanamayacak.