Milli sporcuların sözleşmeli öğretmen olarak atanmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre sözleşmeli öğretmen istihdam edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen pozisyonların beden eğitimi alanı için ayrılan kısmının en fazla yüzde 10'u, uluslararası spor oyunlarında derece alanlar için uygulanacak.

Öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, sınav şartı aranmaksızın sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek milli sporcular şöyle belirlendi:

Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler

Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girenler, bu yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ve eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az 10 kez milli sporcu belgesi alanlar

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler

Universiad Oyunları, Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler

Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler

Bu kapsamda ataması yapılanlar, öğretmen kadrosuna atanma, özlük ve diğer haklar bakımından 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesine tabi olacak.

Atama işlemi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurularak yayımlanan duyuru çerçevesinde yapılacak.