Bakan Güler duyurdu: KAAN için heyecanlandıran açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TBMM'de Bütçe Komisyonu görüşmelerinde konuştu, S400, KAAN ve sınır güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "S400'ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız. KAAN inşallah bu yılın sonunda uçuşunu yapacak. ALTAY Tankıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 250 tankımız ALTAY olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler: "S400'ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız. "Sınırlarımız olmadığı kadar güvenilir. Sınırlarımızda 60 bin personelimiz 24 saat çalışıyor. Arzu eden her vekili sınıra götürebiliriz." dedi.



40 Eurofighter alacağız. İngiltere ve İspanya 'evet' dedi. Almanya'yı iknaya çalışıyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi ise TBMM'de oy çokluğu ile kabul edildi.

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