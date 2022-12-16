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Milli Savunma Bakanlığından terörle mücadelede kararlılık mesajı
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16 Aralık 2022 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 13:00:00

Milli Savunma Bakanlığından terörle mücadelede kararlılık mesajı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığından, milletin huzur ve güvenliği için görev yapan tüm güvenlik birimlerinin, terör örgütlerine karşı omuz omuza mücadeleye kararlılıkla devam edecekleri bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Diyarbakır'daki terör saldırısı dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerimizi taşıyan servis aracına yönelik gerçekleşen bombalı terör saldırısında yaralanan polislerimize ve sivil vatandaşımıza acil şifalar diliyor, Emniyet Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Asker, polis başta olmak üzere milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan tüm güvenlik birimleri, terör örgütlerine karşı omuz omuza mücadeleye devam edecek. Nerede olursa olsun asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek."

Etiketler : milli savunma bakanlığı diyarbakır terör saldırısı terörle mücadele
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