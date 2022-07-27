MSB'den Musul saldırısına tepki

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27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:22:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:22:00

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Musul saldırısına tepki: Teröristlerden er ya da geç hesap sorulacaktır

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı, Musul Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili, "Alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhal sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır" açıklamasında bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, "Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na bu sabaha karşı saldırı gerçekleşti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Türkiye'den saldırıya ardı ardına tepkiler geldi. Irak hükümetine sorumluların bir an önce yakalanması yönündeki beklentiler iletildi.

"SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTLERDEN DE ER YA DA GEÇ DİĞER TERÖRİSTLER GİBİ HESAP SORULACAKTIR"

Milli Savunma Bakanlığı yazılı açıklamada saldırıyı "alçakça" niteleyerek Irak makamlarının sorumlulardan derhal hesap sormasını beklediklerini aktardı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Musul Başkonsolosluğumuza yönelik yapılan alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhal sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz. Irak makamları diplomatik temsilciliklerin güvenliği için her türlü tedbiri almayı da ihmal etmemelidir. Musul Başkonsolosluğumuza yönelik saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır. Iraklı kardeşlerimiz ile terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı musul saldırı
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