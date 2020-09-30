Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Ermenistan açıklaması: Huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir
Kaynak: Akşam
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Hocalı soykırımının baş aktörü Ermenistan'ın bugün Azerbaycan topraklarında işgalci olduğunu, 30 yıl önceki tavrını sürdürerek huzurun düşmanı olarak hareket ettiğini kaydetti.
Milli Savunma Bakanlığı, şu açıklamalarda bulundu:
Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir."
Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, #Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2020
Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir. pic.twitter.com/BNo7nGAm6i
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