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30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:13:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:13:00

Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan'a 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracının (MEMATT) Azerbaycan'a teslim edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) arasında yapılan anlaşma çerçevesinde yerli ve milli üretim 13 MEMATT'ın Azerbaycan'a teslim edildiği, bugüne kadar Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısının 20'ye ulaştığı kaydedildi.

2021 yılında ise Azerbaycan, Togo ve Burkina Faso'a MEMATT ihracatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde, mayınlı arazilerin temizlenmesinde kullanılacak MEMATT'ların 300 beygir motor gücüne, 5 kilometre uzaktan kumanda ile kontrol mesafesine sahip olduğu bilgisi verildi.

Azerbaycan'ın, Türkiye'nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrail, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için uzun bir süredir hummalı bir çalışma yürüttüğü de aktarıldı.

"EN AZ 8 KİLOGRAM TNT'YE DAYANIKLI OLACAK ŞEKİLDE TASARLANDI"

Açıklamada, MEMATT projesinin 2019 yılında ASFAT tarafından tasarım faaliyetlerinin başlatıldığı, askeri fabrikalar ve özel sektör iş birliğiyle bir yıldan kısa bir sürede tasarlanıp üretildiği ve kalifiye edildiği belirtildi.

Sahadan alınan geri bildirimler neticesinde MEMATT üzerinde iyileştirmeler ve rekabetçi üstünlük sağlayacak geliştirmelerin ASFAT tarafından bu yılın başında uygulanmaya başlandığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"MEMATT'ın motor gücü yükseltildi, alanındaki uluslararası rakiplerine göre en düşük titreşim seviyesine sahip oldu. Araç üzerindeki kamera sayısı arttırılarak operatöre kullanım kolaylığı sağlandı, aracın tozlu alanlarda operasyonuna duraksamadan devam etmesi için gerekli sızdırmazlık yetenekleri arttırılarak, kumanda boyutu kullanıcı dostu olacak şekilde yeniden boyutlandırıldı.

Aracın konumu da dahil olmak üzere araç ile operasyonun yürütüldüğü sahadaki performansa ilişkin tüm verilere araç kumandasında operatör kullanım ve kontrolüne açık hale getirildi. Uluslararası muadillerine nispeten çok daha üstün özelliklere sahip MEMATT, en az 8 kilogram TNT'ye dayanıklı olacak şekilde tasarlandı, anti-personel ve anti-tank mayınlarına karşı başarıyla test edildi."

MSB'DEN MEMATT PAYLAŞIMI

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "MEMATT'lar kardeş Azerbaycan'a hayırlı olsun. Toplamda 20 adet MEMATT'ı kardeş Azerbaycan Ordusuna kazandıran ASFAT personelimizi de kutluyoruz." ifadelerine yer verilerek, MEMATT'ların sahadaki görüntülerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı azerbaycan savunma bakanlığı mekanik mayın temizleme aracı
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