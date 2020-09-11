Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akdeniz Fırtınası için yeni duyuru

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi."

MSB'den Akdeniz Fırtınası için yeni duyuru;



KKTC'de icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi. https://t.co/MPaVwprqTg pic.twitter.com/TKWUnzr1c2