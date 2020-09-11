Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akdeniz Fırtınası için yeni duyuru
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi" denildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi."
MSB'den Akdeniz Fırtınası için yeni duyuru;— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) September 11, 2020
KKTC'de icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi. https://t.co/MPaVwprqTg pic.twitter.com/TKWUnzr1c2
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