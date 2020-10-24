  • BIST
    1190.63
  • Dolar
    7,9701
  • Euro
    9,4633
  • Altın
    487,2030
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Antalya'da pes dedirten yolculuk
İstanbul'da sahte içki ele geçirildi! Tam 3,5 ton
Kayıp olarak aranıyordu... Yaşlı adam boş arazide yaralı halde bulundu
Haydut Ermenistan'ın bakanı, propaganda için çıktığı canlı yayında rezil oldu
Dünya Şampiyonları Spor Şehri Sakarya'da
Milli Savunma Bakanlığı, P-72 uçaklarının test uçuşlarının devam ettiğini açıkladı
İhanet anlaşmasıyla İsrail, BAE'nin milyarlarca dolarını kazanacak!
Başkan Erdoğan: Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok büyük aşama kaydettik
Eddie Newton: Fenerbahçe'yi mağlup edeceğiz
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
İran'dan Fransa'ya sert tepki: Hiçbir gerekçesi olamaz
Başkan Erdoğan: Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var
Slovenya Dışişleri Bakanı koronavirüse yakalandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan BM'ye çağrı: İşgallere ve ölümlere sessiz kalmayın
Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyoruz
ABD'li astronot Rubins başkanlık seçimleri için oyunu uzaydan kullandı
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Başkan Erdoğan'dan BM'ye mesaj! Daha demokratik insan odaklı yapıya kavuşmalı
Koronavirüse yakalanan Rahmi Koç taburcu edildi
Taliban Afganistan'ı kana buladı: 6 ölü
Azerbaycan ordusu ele geçirdi! Ermenistan güçlerine ciddi zayiat verildi
Beşiktaş'a müjde! Welinton gidiyor
Rusya'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 1 milyon 497 binin üzerine çıktı
24 Ekim 2020 Cumartesi 16:36:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 16:36:00

Milli Savunma Bakanlığı, P-72 uçaklarının test uçuşlarının devam ettiğini açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, P-72 uçaklarının kabul test uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Hava Filosu'nun denizlerdeki etkinliğine önemli ölçüde katkı sağlayacak olan P-72 uçaklarının Meltem-3 Projesi kapsamında kabul test uçuşlarına devam ediliyor." ifadesine yer verildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER