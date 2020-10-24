24 Ekim 2020 Cumartesi 16:36:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 16:36:00
Milli Savunma Bakanlığı, P-72 uçaklarının test uçuşlarının devam ettiğini açıkladı
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı, P-72 uçaklarının kabul test uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Hava Filosu'nun denizlerdeki etkinliğine önemli ölçüde katkı sağlayacak olan P-72 uçaklarının Meltem-3 Projesi kapsamında kabul test uçuşlarına devam ediliyor." ifadesine yer verildi.
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