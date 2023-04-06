Karabağ MSB'nin iştirakinin ürettiği araçla mayından temizleniyor
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) tarafından üretilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı ile işgalden kurtarılan Karabağ'daki mayınlı arazilerin temizliğinin sürdürüldüğünü bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) kardeş ülkede sahada. Bakanlığımız bağlısı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. tarafından üretilen ve kardeş ülke Azerbaycan'a verilen 20 adet MEMATT, işgalden kurtarılan Karabağ'daki mayınlı arazileri temizlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Cebrayıl'da da araçlar çalışmalara başladı. Güçlü Türkiye."
MEKANİK MAYIN TEMİZLEME TEÇHİZATI (MEMATT) KARDEŞ ÜLKEDE SAHADA! &MDASH; T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (@TCSAVUNMA) APRİL 6, 2023
BAKANLIĞIMIZ BAĞLISI @MSB_ASFAT TARAFINDAN ÜRETİLEN VE KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN'A VERİLEN 20 ADET MEMATT, İŞGALDEN KURTARILAN KARABAĞ'DAKİ MAYINLI ARAZİLERİ TEMİZLEMEYE DEVAM EDİYOR.
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