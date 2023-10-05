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05 Ekim 2023 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 16:30:00

MSB kaynakları: Suriye'de düşürülen SİHA TSK'ya ait değil

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de düşürülen SİHA'nın TSK'ya ait olmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de düşürülen SİHA'nın TSK'ya ait olmadığını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : suriye hava savunma sıha düşürme milli savunma bakanlığı
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