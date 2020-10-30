  • BIST
    1111.74
  • Dolar
    8,3685
  • Euro
    9,7769
  • Altın
    505,5740
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir depremiyle ilgili Kandilli'den flaş açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'e 2 helikopter görevlendirdi
İzmir'deki deprem sonrası AFAD uyardı: Hasarlı yapılara girmeyin
Deprem komşuyu da vurdu! Kilise binası yıkıldı
İzmir'de deprem!
8. Boğaziçi Film Festivali kısa filmler ve Work in Progress jüri sunumlarıyla yedinci gününü geride ...
Depremin ardından ilk görüntüler geldi
İzmir'de çok şiddetli deprem!
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 3 gözaltı
Memleket Hareketi'nde kimler var? Muharrem İnce açıkladı
Azerbaycan 9 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
TEM otoyolunda tır alev alev yandı
Yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresi yıl sonuna kadar uzatıldı
Halil Sezai'ye verilen ceza belli oldu
Cenaze programı belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın ailesine başsağlığı
Maduro'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
MİT TIR'larının durdurulması davasında karar
Yunanistan harekete geçti, Türkiye'nin izinden gidiyor
Rus uzmanlar açıkladı: Ermenistan'ın kirli planı gözler önüne serildi!
Bakan Varank dev yatırımı duyurdu: Türkiye'de bir ilk...
Siyasette geçen bir ömür...
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
30 Ekim 2020 Cuma 17:32:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 17:32:00

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'e 2 helikopter görevlendirdi

Kaynak: DHA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 2 helikopterin arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığı'nda kriz masası oluşturuldu. TSK'ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Ayrıca arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan kalkacak Hava Kuvvetleri'mize ait 3 nakliye uçağının İzmir’e uçuşu planlanmıştır. Bütün İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. MSB tüm imkanlarıyla yardıma hazırdır. Depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimize geçmiş olsun" denildi.

Etiketler : msb izmir deprem son dakika
Yeni hayat için değişim başladı

Yeni hayat için değişim başladı
Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim

Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim
Kafana dert değil toka tak!

Kafana dert değil toka tak!
'Kadına şiddete son' şarkısı

'Kadına şiddete son' şarkısı
Bedük: Müzik hayatın yansıması

Bedük: Müzik hayatın yansıması
Bir Annenin Günahı'ndan yayın öncesi ilk kareler

Bir Annenin Günahı'ndan yayın öncesi ilk kareler
Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda

'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda
İngilizler Fadik Sevin Atasoy'a hayran kaldı

İngilizler Fadik Sevin Atasoy'a hayran kaldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER