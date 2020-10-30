Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'e 2 helikopter görevlendirdi
Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 2 helikopterin arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığı'nda kriz masası oluşturuldu. TSK'ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Ayrıca arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan kalkacak Hava Kuvvetleri'mize ait 3 nakliye uçağının İzmir’e uçuşu planlanmıştır. Bütün İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. MSB tüm imkanlarıyla yardıma hazırdır. Depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimize geçmiş olsun" denildi.
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