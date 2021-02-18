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18 Şubat 2021 Perşembe 20:45:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 20:45:00

Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı MSB TSK Fırat Kalkanı
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