29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:58:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:58:00
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... Türkiye ve ABD'den Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi
TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower uçak gemisiyle Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi icra edildi. Açıklamayı eğitimden fotoğraflarla birlikte Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de dün deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitimden fotoğraflara yer verildi.
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