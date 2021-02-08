  • BIST
    1527.17
  • Dolar
    7,0509
  • Euro
    8,4993
  • Altın
    411,3610
İstanbul
14 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Mayın Avcısı' tüm testleri geçti
Şentop: Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir
Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir
28 günlük süre doldu! Toplu aşılama sürecinde ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kılıçdaroğlu'nun hazineyi karalamak için kullandığı argümanlar gerçeği y...
Biden İran'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıkladı
Filistinli gruplar, Kahire'deki ulusal diyalog görüşmelerinde siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesin...
İçişleri Bakanı Soylu tüm şirketleri ilk kez 2020'de kar eden POLSAN'ı tebrik etti
Oktay: e-Devlet üzerinden kolay erişimi mümkün hale getirdik
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 473 bini geçti
Sağlık çalışanlarının ikinci doz aşıları bu hafta yapılacak
Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH göreve hazır
Mart ayında başlıyor... Parmak izi tanıma sisteminde flaş gelişme
Libya Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
"Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla bertaraf edildi"
Onların kayak takımları TAHTADAN
Hassas burunların gönüllü öğretmeni
Köylülerin tenis kortu heyecanı
Özel öğrencilere hem terapi hem de kazanç
Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık
İyi ki doğdun baba!
Yeni şarkılar yolda
Gümüş yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor
08 Şubat 2021 Pazartesi 00:47:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 00:47:00

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Mayın Avcısı' tüm testleri geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı"nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı"nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bağlı kuruluşumuz ASFAT AŞ tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan'a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020'de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı."

Paylaşımda MEMATT'ın başarıyla geçtiği test aşamalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.

Etiketler : msb milli savunma bakanlığı MEMATT azerbaycan
'Kuzey'i benden almak istiyor'

'Kuzey'i benden almak istiyor'
Demet'in AVM çantası

Demet'in AVM çantası
Aşk bitti film geldi

Aşk bitti film geldi
Karne hediyesi oyuncak bebek

Karne hediyesi oyuncak bebek
Sahne uğuru Gürdal Tosun

Sahne uğuru Gürdal Tosun
Ocak zirvesi Teoman'ın

Ocak zirvesi Teoman'ın
Prodüktör Mustafa'dan ilk proje

Prodüktör Mustafa'dan ilk proje
Aleyna Tilki için kontrol zamanı

Aleyna Tilki için kontrol zamanı
Oğulcan'dan havalı dönüş

Oğulcan'dan havalı dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER