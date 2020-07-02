Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz...
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, "Kahraman Komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk'ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı 2 teröristin çıkan çatışmada silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk’ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK’lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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