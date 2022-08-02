VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunan gazetesinden İletişim Başkanı Altun'a övgü
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Ankara'da üç ilçeye 'bulanık su' uyarısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması
Tahıl gemisi Türk kara sularına girdi
ABD'de iki eyalette daha maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilanı
Gana'da bir bebek Marburg hummasından hayatını kaybetti
ÖSYM'den 2022-KPSS açıklaması: İddialar asılsız
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Pakistan'a taziye mesajı
Samsun'daki TEKNOFEST'e yoğun bir katılım bekleniyor
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin uçağı, Tayvan'a indi
Okinawa'daki ABD üssünden savaş uçakları kalktı
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Crow'u kabul etti
Avrupa havalimanları 'kaos'la boğuşurken İstanbul zirvedeki yerini perçinledi
"Türkiye 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste iki çeyrek boyunca cari fazla verdi"
"Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak"
"Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edild
Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
2 Uçak gemisi limandan ayrıldı: Savaş için hazır!
CHP'den siyasi şov!
Uzmanlar tarih verdi! Dünya karanlığa gömülebilir
Rusya'dan ortalığı karıştıracak tehdit: Avrupa'nın en büyüğü kontrolümüzde!
02 Ağustos 2022 Salı 17:26:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 17:26:00

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz" denildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk
Firuze sınır tanımıyor

Firuze sınır tanımıyor
Hepiniz benim begonvilimsiniz

Hepiniz benim begonvilimsiniz
Siyahlar içinde

Siyahlar içinde
Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!

Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!
Hadise'yi övdü

Hadise'yi övdü
Oğlu çaldı Hande söyledi

Oğlu çaldı Hande söyledi
7 yıllık aşkta mutlu son!

7 yıllık aşkta mutlu son!
Saf Kalpli Tuğçe!

Saf Kalpli Tuğçe!
Fiyatlara isyan!

Fiyatlara isyan!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX