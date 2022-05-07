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07 Mayıs 2022 Cumartesi 16:22:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 16:22:00

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... 11 terörist daha artık etkisiz

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Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerine yapılan operasyonlarda saldırı hazırlığındaki 11 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : terörist savunma bakanlığı son dakika
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