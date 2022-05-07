Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... 11 terörist daha artık etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerine yapılan operasyonlarda saldırı hazırlığındaki 11 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
- Saudia'dan iki yıl sonra İstanbul'a ilk uçuş
- 11 terörist daha artık etkisiz
- İçişleri Bakanlığı'ndan nokta operasyonu! Tamamı imha edildi
- ASELSAN hava savunmada yeni görevine başladı
- Milli Savunma Bakanı Akar: Hudutların korunması milli bir meseledir
- Fahrettin Altun'dan 'göçmen politikası' açıklaması