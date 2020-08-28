Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra edildiğini duyurdu
Milli Savunma BAkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra edildiğini vurguladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlığın yaptığı paylaşımda, "Doğu Akdeniz'de Oruç Reis araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3’üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde
TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3’üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etmiştir.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/MEhqLfAazf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2020
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