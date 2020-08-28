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28 Ağustos 2020 Cuma 16:48:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 16:48:00

Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra edildiğini duyurdu

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Milli Savunma BAkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra edildiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlığın yaptığı paylaşımda, "Doğu Akdeniz'de Oruç Reis araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3’üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde

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