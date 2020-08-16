Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındılar

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı



Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

8 PKK/PYD'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.