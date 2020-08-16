Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındılar
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensubu teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
8 PKK/PYD'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2020
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Q4LM7CniV7
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