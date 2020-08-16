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16 Ağustos 2020 Pazar 15:58:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 16:07:00

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındılar

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensubu teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

8 PKK/PYD'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. 

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