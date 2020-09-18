Milli Savunma Bakanlığı, acı haberi verdi... 2 askerimiz şehit oldu
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı son dakika açıklamasında Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde iki askerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin de yaralandığını kaydetti.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 17 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Yaralı personelin derhal hastahaneye kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." değerlendirmesinde bulunuldu.
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