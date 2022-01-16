VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aşısızlara PCR testi için yeni karar!
Mısır, BAE ve Kuveyt bankalarından 3 milyar dolar kredi aldı
Millet Partisi Genel Başkanı Edibali İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
"Ana muhalefetin verdiği en ufak bir hizmet yok"
Ege Denizi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
"Türkiye'nin önünde tek engel ekonomik vesayet"
Lübnan'da tarihi kriz!
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçimi'nde kavga! Yumruklar havada uçuştu
Milli Savunma Bakanlığı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ÖTV güncellemesinde ‘yerli üretim' detayı!
Dev keşifte kritik aşama
PKK'lı hainin heykelini dikmeye çalıştılar!
Arnavut öğrenciler: Küçük bir ülkeyiz, Türkiye'den öğrenecek çok şeyimiz var
TUSAŞ'tan müthiş haber!
Amaç Türkiye'yi baypas etmekti!
Türk polisi için üretildi
Öğretmen maaşları ne kadar oldu?
Her cuma parti vermiş!
Bir hile daha ifşa oldu
Suriye'de ABD üssüne roketli saldırı
Türkiye'den ses getirecek jet yakıtı hamlesi!
Duayen tiyatro sanatçısı, eski DT Genel Müdürü Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti
Can dostlara masallar anlatıyor
Buzağı Yaşar'a anne şefkati
16 Ocak 2022 Pazar 14:32:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 14:32:00

Milli Savunma Bakanlığı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Kuzey Irak'ta Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"TERÖRLE VE TERÖRİSTLE MÜCADELEMİZ ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE SÜRÜYOR!"

Terörle mücadelenin sürdürdüğünü belirten Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı IRAK PKK Pençe Kaplan
Özcan Deniz'li yılbaşı partisi

Özcan Deniz'li yılbaşı partisi
Kısa film tadında klip

Kısa film tadında klip
7 ayda 4. ayrılık

7 ayda 4. ayrılık
Kozmetikten servet kazandı

Kozmetikten servet kazandı
Türk sanatçılar NFT dünyasında

Türk sanatçılar NFT dünyasında
Selami Şahin'in kızı çıktı!

Selami Şahin'in kızı çıktı!
Onur ödülleri Çetinkaya ile Tuncer'in

Onur ödülleri Çetinkaya ile Tuncer'in
Teklifi aldığım yerde evlendim

Teklifi aldığım yerde evlendim
Sefirin Kızı 7 ülkede

Sefirin Kızı 7 ülkede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER