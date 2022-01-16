Milli Savunma Bakanlığı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Kuzey Irak'ta Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"TERÖRLE VE TERÖRİSTLE MÜCADELEMİZ ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE SÜRÜYOR!"
Terörle mücadelenin sürdürdüğünü belirten Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.
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