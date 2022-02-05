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05 Şubat 2022 Cumartesi 10:57:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 10:59:00

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

MSB: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Etiketler : msb terörist zeydin dalı barış pınarı
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