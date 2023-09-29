Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Yaşar Güler, Anadolu Yayıncılar Birliği'nin düzenlediği sohbet toplantısında konuştu. Şırnak'ta görev yaptığı dönemde bölge halkı ile aralarında özel bir bağın kurulduğunu belirten Güler, "Terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar bölgede yaşayan vatandaşlarımızın terörün biteceğine olan inancını pekiştirdi" dedi.

KATILIM BİTME NOKTASINDA

PKK'ya katılımın tamamen bitme noktasına geldiğini ifade eden Güler, "Örgüt şu anda dağılmayı önlemek ve kendini korumak için yoğun çaba harcamakla meşgul. Şu an örgüte katılımlar daha çok Suriye ve İran'dan. Biz terör örgütünü bitireceğiz, bundan şüphemiz yok. Türkiye güçlenerek bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile beraber olanlar kazanacak" mesajını verdi.

ERMENİSTAN İÇİN TEK YOL

Karabağ'daki yaşananları değerlendiren Güler, "Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere, verdiği sözleri yerine getirmesi, yürütülen görüşmelerin sonuç odaklı olarak devamının sağlanması istikrarın tesisi için yegâne yoldur" ifadelerini kullandı.