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08 Mayıs 2023 Pazartesi 18:10:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 18:10:00

Bakan Akar: Türkiye'nin 3 kıtada etki alanı oluştu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye'nin 3 kıtada etki alanı oluştu. Yani Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da çok ciddi etkilerimiz var, çok ciddi mevcudiyetimiz var, varlığımız var" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de bir kahvaltı salonunda düzenlenen "Minibüsçüler ve Servisçiler ile Buluşma"sında, yaz kış demeden alın teriyle ekmek kazanan herkesin yaptığı faaliyetlerin saygıdeğer olduğunu söyledi.

Bütün ülkeyi üzen bir deprem felaketi yaşandığını hatırlatan Akar, sorunlar çözülmeden, hayat normalleşmeden hiçbir şekilde bölgeden ayrılmayacaklarını vurguladı.

Depremzedelerin bir yıl içinde yapılacak 300 binden fazla kalıcı konuta yerleşeceklerini dile getiren Akar, diğer çalışmaların da yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Akar, her alanda çalışmaların sürdüğü gibi terörle mücadelenin de büyük bir kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

Büyük ve güçlü Türkiye sloganıyla gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Akar, "Türkiye artık sözü dinlenen ülke haline geldi. Hem bölgemizdeki hem dünyadaki barışa katkı sağlamak, istikrara katkı sağlamak için ne lazımsa yaptık, yapıyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan'da, Kıbrıs'ta, Libya'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna'da, Orta Asya'da, mazlum ve mağdurların olduğu bütün ülkelerde Türkiye'den umut bekleyen, destek bekleyen kim varsa hiçbirini boş göndermeyip, ellerinden geldiğince ellerinde avuçlarında ne varsa bunları paylaştıklarını dile getiren Akar, "Burada yaptığımız faaliyetler sonucunda gerçekten şimdi Türkiye'nin 3 kıtada etki alanı oluştu. Yani Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da çok ciddi etkilerimiz var, çok ciddi mevcudiyetimiz var, varlığımız var. Oradaki dostlarımızla, müttefiklerimizle, kardeşlerimizle konuşup, görüşüp, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, "Bizim davamız ülkemizin güvenliği, bizim davamız ülkemizin ve bu milletin hak ve menfaatlerinin korunması, kollanması, çiğnetilmemesi. Bizim davamız Azerbaycan ve Kıbrıs başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin haklı davasında onların yanında olmak." dedi.

Etiketler : msb akar Depremzede
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