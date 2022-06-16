Bakan Akar NATO Karargahı'nda! Dikkat çeken detay

Haziran başında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde yabancı dillerdeki adı "Türkiye" olarak tescil edilmiş, NATO'ya da bu yönde bildirim yapılmıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Karargahı'nda! Masadaki detay dikkat çekti
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'ndaki toplantıya katıldı. Türkiye'nin bir süre önce yaptığı başvurunun gerçekleştiği dikkatlerden kaçmadı. Bakan Akar'ın oturduğu bölümün önündeki yazı dikkatlerden kaçmadı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın "Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uyarlanması" konulu oturumuna katıldı, "aile fotoğrafı" çekiminde yer aldı.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarını sürdürüyor.
"Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uyarlanması" konulu oturuma katılan Bakan Akar daha sonra "aile fotoğrafı" çekimine katıldı.
Öte yandan oturumun düzenlendiği salonda Bakan Akar için ayrılan masada "Turkey" yerine "Türkiye" isminin kullanılması dikkati çekti.