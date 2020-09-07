Hulusi Akar'dan kritik görüşme!

Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüştü.

MSB: "Akar'ın Peach ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, NATO Genel Sekreteri’nin girişimi ve diğer NATO konuları ele alındı."

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüştü