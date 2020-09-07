Hulusi Akar'dan kritik görüşme!

Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüştü.
MSB: "Akar'ın Peach ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, NATO Genel Sekreteri’nin girişimi ve diğer NATO konuları ele alındı."
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüştü
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