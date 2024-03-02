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02 Mart 2024 Cumartesi 13:09:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 13:09:00

Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Bakanlıktan Güler'in, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : yaşar güler ırak kürt bölgesel yönetimi neçirvan barzani
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