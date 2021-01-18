Bakan Akar'dan kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Irak’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.



AA'da yer alan habere göre, Iraklı yetkililerle gerçekleşecek görüşmelerde terörle mücadelede iş birliği ele alınacak.

Akar'ın Bağdat ziyaretinin temel konusunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği olacağı belirtildi. Akar ve Orgeneral Güler'in Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Kazimi, Savunma Bakanı Anad dahil olmak üzere bazı görüşmeler yapması planlanıyor.