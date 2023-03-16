Bakan Akar'dan Antakya'daki çadır kentte inceleme

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16 Mart 2023 Perşembe 16:39:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 16:39:00

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Antakya'daki çadır kentte inceleme

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ziyaret ettiği çadır kentteki Mehmetçik Okulu'na çocuklarını düzenli göndermeyen depremzede ailelerle görüşerek telkinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Beraberindeki Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Antakya ilçesindeki Küçük Dalyan Mahallesi'ne giden Akar, buradaki çadır kentte incelemelerde bulundu. Bine yakın depremzedenin yaşadığı çadır kentte Mehmetçik tarafından kurulan çamaşırhane ve banyo gibi üniteleri denetleyen Akar, çadır kentteki faaliyetlere ilişkin de yetkililerden bilgi aldı, talimat verdi.

Çevresini saran çocuklar Bakan Akar'ı bilgilendirme sırasında yalnız bırakmadı. Onlarla yakından ilgilenen Akar daha sonra çocuklara oyuncak hediye etti. Depremzedelerle de bir araya gelen Akar, taleplerini dinledi.

Çadır kentteki Mehmetçik Okulu'nun çalışmalarına ilişkin de bilgi alan Akar'a yetkililer, "ailelerin çocuklarını düzenli olarak okula göndermediğini" iletti. Bunun üzerine Bakan Akar, depremzede ailelerle görüşerek eğitimin önemine vurgu yaptı. Akar, "Milli Eğitim Bakanlığımızla koordineli olarak bu yerleri hazırlandık. Gerekli görevlendirmeleri Milli Eğitim Bakanlığımız yaptı. Çocuklarımızın eğitimi çok önemli. Gerek depremin psikolojik etkilerinin azaltılması gerekse eğitim hayatlarının aksamaması için çocuklarımızı bu okullara yönlendirelim." diye konuştu.

Akar, çadır kentte ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen hizmetlere ilişkin de bilgi aldı.

Etiketler : hulusi akar antakya çadır kent

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