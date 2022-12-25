Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Bakanlığının yıllık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, gündeme dair de önemli açıklamalar yaptı. Akar, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası kara harekatının durumu ve Rusya'nın hava sahasını açıp açmayacağı konusunda "Sahadaki ve masadaki çalışmalar var. Bunlar aralıksız sürüyor" dedi. Akar, "Hava sahası gibi konuların siyah-beyaz, evet-hayır gibi çok net ve kesin cevapları olmuyor. Biz sınırlarımızı korumak için ne varsa yaptık, yapıyoruz. Bu konuda kimse Türkiye'den müsamaha beklemesin" diyerek şöyle devam etti:

TÜRKİYE-SURİYE-RUSYA GÖRÜŞMELERİ: "Görüşmeleri, konuşmaları, diyaloğu hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Diyaloğa kapalı değiliz, devam ediyor. Bu bazen bakanlar arası görüşmeye evriliyor, bazen istihbarat birimlerine... Bazen de başka şekilde oluyor."

YUNANİSTAN TACİZLERİ: "Yunanistan, planlı NATO tatbikatında görev yapan uçaklarımızı, önceden tüm müttefiklere bildirilmesine rağmen, son bir hafta içinde iki kez taciz etti. Bu düşmanca tavır, Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. NATO'nun da bu şımarıklığa artık dur demesinin zamanı gelmiştir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, aralarında TürkMedya Temsilcisi Melik Yiğitel ve AKŞAM Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ATİNA'NIN KARASULARINI GENİŞLETMESİ: "6 milden yukarı çıkarılması kabul edilemez. Matematik, mantık, akıl var. 1800 kilometreden fazla kıyısı olan bir Türkiye'den bahsediyorsun ve Türkiye uluslararası sulara sizden izin alarak çıkacak. Bunu hangi akıl kabul eder? Karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil. Dünyada böyle bir örnek yok. Hak, hukuk, uluslararası anlaşmalar diyorsunuz ancak kendiniz uymuyorsunuz. Birileri sabote ediyor."

F-16'LARDA ANLAŞMA YAKIN: "ABD ile 40 F-16 Viper uçağının tedariki ve 79 uçağın da modernizasyon çalışmaları sürüyor. ABD'li muhataplarımızın olumlu yaklaşımlarını gördük. Konunun olumlu bir şekilde sonuçlandırılmasını bekliyoruz. F-35 projesinden hukuksuz bir şekilde çıkarıldık. Konunun parasal bir boyutu var. Önümüzdeki günlerde teknik heyetimiz ABD'ye gidecek."

KKTC'NİN TANINMASI: "Önümüzdeki günlerde gelişmeler olacağını değerlendiriyoruz ve bunu takip ediyoruz. Türkiye olarak bu konuda yapmamız gereken neyse yapmayı sürdüreceğiz."

SAKLI OLAN ŞEY NİYET: Akar, ABD donanması ile deniz piyadelerinin Kaliforniya'da Çelik Şövalye-2023 Tatbikatında "amfibi harekat icra etmesi ve tatbikat senaryosunun akıllara Ege'yi getirdiğine" yönelik iddiaları şöyle yanıtladı: "Günümüz istihbarat konseptinde bilgiler saklı değil. Kaç topunuz, tankınız, mühimmatınız var saklı değil. Saklı olan şey karar vericilerin maksat ve niyeti. Esas olan bu. Olayları yakında takip ediyoruz."

İKİ ÜLKEDEN SOMUT ADIM BEKLİYORUZ

İSVEÇ VE FİNLANYA'NIN NATO ÜYELİĞİ: "Teröristlerle ilişkilerini kesmelerini, desteklerini sonlandırmalarını ve ihraç listelerinde Türkiye'ye karşı uyguladıkları tahditleri kaldırmalarını bekliyoruz. 'Kaldıracağız' diyorlar ama somut adımlar bekliyoruz."

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI: "Tüm iyi niyetlerimize, ateşkes, barış temennilerimize rağmen bu savaşın 2023'te de devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek yanlış olmayacak."

SON 1 YILDA 3982 TERÖRİST İMHA EDİLDİ

Terörle mücadelenin başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Akar, terörle mücadelenin son 1 yılını şöyle değerlendirdi: "Çözüm sürecinin bittiği tarihten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin 285, bu yılın başından itibaren ise 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu yıl 100 büyük, 453 orta çaplı olmak üzere toplam 553 operasyon gerçekleştirildi. 4 bin 103 mağara imha edildi, 2 bin 841 silah ve 1 milyondan fazla mühimmat ele geçirildi."