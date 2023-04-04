Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Hatay'da bir araya gelerek, depremin etkilediği alanlarda incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'a davetlisi olarak gelen Panagiotopoulos'u havalimanında karşıladı.
Helikopterle kent üzerinde incelemelerde bulunan Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüştü.
Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından, Akar ve Panagiotopoulos'un, ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
- "Dünyamız güvenlik anlamında meydan okumalarla karşı karşıya kalmaktadır"
- Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Fin mevkidaşı Haavisto ile bir araya geldi
- Bakan Bozdağ: Söylenen sözler unutuldu, masaya oturuldu
- Başkan Erdoğan'dan Togg otomobilini teslim alan Aliyev'e "hayırlı olsun" mesajı
- Başkan Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti