Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü

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04 Nisan 2023 Salı 15:59:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 15:59:00

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Hatay'da bir araya gelerek, depremin etkilediği alanlarda incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'a davetlisi olarak gelen Panagiotopoulos'u havalimanında karşıladı.

Helikopterle kent üzerinde incelemelerde bulunan Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüştü.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından, Akar ve Panagiotopoulos'un, ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Etiketler : hulusi akar nikolaos panagiotopoulos hatay deprem

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