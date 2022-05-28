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Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi Aliyev'le görüştü
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28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:54:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:54:00

Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi Aliyev'le görüştü

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (komuta kademesini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı Azerbaycan ziyareti kapsamında Bakü'de bulunan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilen Akar, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularındaki gelişmelere ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Bakü'ye geleceğini belirterek "Bağımsızlık Günü'nde sizlerle bir arada olmak büyük mutluluk." ifadesini kullandı.

Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da katıldı.

Etiketler : Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev l Zakir Hasanov Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Orgeneral Yaşar Güler Orgeneral Musa Avsever
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