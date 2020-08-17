Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Trablus'ta
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında faaliyetleri incelemek için Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru Libya Hükümeti'nin Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililer tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.
Törenin ardından, Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti.
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