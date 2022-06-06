06 Haziran 2022 Pazartesi 15:46:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 15:47:00
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar-Reznikov görüşmesinde, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ve A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.
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